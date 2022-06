La natura che si mangia la tecnologia…. iTòch è un amplificatore acustico naturale per iphone, ipod e tutti gli altri tipi di smarthphone che senza l’ausilio di batterie e circuiti, amplifica l’uscita audio di circa il 30%.L’idea di base si riflette nel suo nome ovvero “tòch” che si traduce dal dialetto della nostra terra in “pezzo”… pezzo di legno. Scomparendo completamente al suo interno, l’iphone dà spazio alla natura e alla fisica di esprimersi e di restituire anch’esse qualcosa di hi- tech.

L’abete, il legno utilizzato per la realizzazione dell’iTòch, ha la capacità di amplificare il suono senza alterarne la qualità. Ci sono voluti quasi tre mesi di prove e studi per arrivare ad un oggetto che fosse allo stesso tempo funzionale ma anche di design. Questo grazie all’impegno di due fratelli che all’interno della loro falegnameria moderna hanno potuto realizzare e produrre l’iTòch.

Un oggetto fortemente eco-sostenibile e attento all’ambiente dove il packaging e la brochure al suo interno sono realizzati in carta riciclata. Alla fine è solo “un tòch da legn”…