Il nostro motto e':

"Un Nuovo Look Per Qualsiasi Spazio"

"A New Look For Any Space"

Lavoriamo per Voi per ottenere il miglior risultato possibile!

Fondata nel 2012 Inarte Progetti nasce dall'idea di avere finalmente l'Architetto o il progettista professionista Interior Designer al piano terra...

Un rapporto ed un approccio diverso con i clienti, la figura del professionista nasce per consigliare al meglio, senza imporsi sul gusto e sulle idee della clientela, un mezzo per arrivare assieme al miglior risultato possibile!

Attraverso un continuo scambio di opinioni cercheremo assieme la soluzione migliore per ogni Vostro spazio, il Cliente e ciò che vuole ottenere sono il punto di partenza di una corretta progettazione.

Sul sito potrete vedere alcuni dei lavori effettuati a stretto contatto con la clientela, non deve mai essere il progettista ad imporsi, la casa è di chi la vive e non di chi la progetta! Noi possiamo solo consigliarvi per quel che riteniamo più adatto alle Vostre esigenze e al Vostro gusto, informarvi sui prodotti più innovativi e ciò che ancora non conoscete. . . e anche farvi risparmiare!

Lucio Mana Interior Designer

Laurea in Architettura Disegno Industriale al Politecnico di Torino, dopodichè breve stage presso Assessorato Beni Culturali di Torino e varie collaborazioni con studi professionali.

Per diversi anni ho lavorato in una nota azienda del cuneese specializzata nell'arredamento su misura di locali, allestimenti fieristici, abitazioni private.

Le mie mansioni in questi anni sono state di progettazione degli spazi, degli arredi, controllo della produzione, assistenza al cantiere e al montaggio, ricerca dei materiali e delle tecnologie produttive.

Inoltre per affinare le mie conoscenze nel campo delle strutture per esterni, dehors, pensiline ecc. ho collaborato per alcuni anni con aziende specializzate,in seguito mi sono specializzato nella realizzazione di sale da bagno, ho approfondito la conoscenza dei materiali edili per interni ed esterni, il resto è storia recente...

La passione per l'architettura d'interni, l'arredamento,il design sono il mio pane quotidiano... e si sa che con la passione tutto viene meglio!

A vostra disposizione!