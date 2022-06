BluCactus Design vuole essere interprete delle vostre esigenze, cercare e creare lo stile che più rispecchia la vostra personalità, che vi faccia sentire in armonia con i vostri spazi, case e work space.

Intendiamo la casa come un luogo dove ritrovarsi, rilassarsi, vivere la quotidianità in tutta serenità e in sintonia con ciò che ci circonda. Crediamo che vivere in ambienti che ci "calzano" addosso aiuti a vivere meglio e sia un esigenza di tutti. Spinti da un impulso creativo nel modellare gli spazi nasce BluCactus Design,una sorta di "Creative Lab" aperto sul mondo dell' interior design e della creatività in ogni sua espressione.

Una passione che diventa lavoro. Idee e soluzioni creative, originali, mirate a rendere più confortevoli e piacevoli i vostri ambienti. Spazi funzionali,personalizzati alle proprie esigenze. Idee e soluzioni per rinnovare e stravolgere, ma anche per rivalutare oggetti, arredi e spazi attraverso interventi mirati. Modellare ambienti e spazi attraverso la progettazione, il colore, la luce, l'arte e l'atmosfera,l'importanza della scelta dei materiali e degli elementi.

Trovare il giusto equilibrio tra i vari elementi, saperli fare dialogare tra loro, curare il dettaglio dando di conseguenza carattere e personalità agli ambienti. Punto cardine del nostro lavoro è il concetto di funzionalità.