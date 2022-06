Esterni architettura e design del paesaggio

nasce per soddisfare la richiesta di trasformazione di spazi esterni, dimensionati intorno all’uomo e personalizzati per stili di vita diversi. Emozione, equilibrio, percezione, integrazione, sono i pilastri della nostra filosofia progettuale.Esterni è un’azienda completa, in cui professionalità di alto livello si integrano per curare a 360 gradi il mondo dell’outdoor, dal progetto alla realizzazione.Il Project design e la messa in opera possono essere forniti in modo congiunto o disgiunto a seconda delle esigenze e delle specificità di ogni intervento.