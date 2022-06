Floriana Errico è nata Bari e a 17 anni si trasferisce a Firenze dove inizia a frequentare la Facoltà di Architettura, laureandosi in Progettazione Urbana con una tesi sulla Riqualificazione del Waterfront del litorale di Ostia (Roma).

Durante il corso di laurea ha approfondito sia le tematiche riguardanti la sostenibilità, conseguendo il Primo Livello al Corso Nazionale di Bioarchitettura certificato dall’Istituto Nazionale Bioarchitettura e patrocinato dall’Università degli Studi di Firenze, sia il designing frequentando il corso di aggiornamento promosso dal Politecnico di Milano, sul “Designing interiors”. Quest’ultima passione la conduce nel 2002 a Milano, dove collaborerà con lo studio “Yoda Network Architects” di Milano Prof Arch. Pier Federico Caliari, occupandosi di Allestimento e Museografia.Nel 2005 apre nella città natale Bari il suo studio professionale iniziando sin da subito a partecipare a concorsi di progettazione e a ricevere incarichi pubblici di riqualificazione urbana.Nello stesso anno diventa membro effettivo della Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti Paesaggisti Conservatori della Provincia di Bari. Nel 2006 vince il concorso con relativo affidamento d’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva del centro storico ed isole pedonali di Francavilla Fontana (Br). L’anno successivo si classifica al secondo posto del concorso di progettazione europeo per la riqualificazione di via Sparano e degli spazi pubblici del Bogo Murattiano di Bari.Nello stesso anno riceve l’incarico di progettazione, direzione dei lavori per l’attrezzabilità delle rete della mobilità lenta all’interno del Parco Nazionale del Gargano.Nel 2010 si occupa della progettazione preliminare definitiva ed esecutiva per la riqualificazione e completamento urbanizzazioni primarie e spazi pubblici del quartiere “ I Cappuccini” del comune di Lucera (Fg). Dal 2011 ad oggi insieme all’Ing. Marco e Marcello Pellegrini ha focalizzato il suo lavoro principalmente sulle sue due passioni, la sostenibilità e l’interior design, in contaminando sia i contesti urbani dei lavori pubblici, sia gli interventi più circoscritti della committenza privata.Nel 2013 collabora con Small in una piattaforma creativa per la progettazione e realizzazione di piccoli spazi.