Ventotto anni, grande entusiasmo e voglia di mettersi in gioco: così è nato studioventotto.

Avevamo maturato percorsi accademici e professionali in due ambiti affini ma distinti e questo fatto ci ha permesso di sviluppare uno scambio costante, una reciproca e proficua contaminazione di idee. Elena Albricci si è laureata alla facoltà di Architettura del Politecnico di Milano e coniuga l'attività dello studio con la collaborazione con Fondazione Franco Albini. Claudio Fiumicelli ha conseguito la laurea magistrale in "Design del Sistema Prodotto" presso il Politecnico di Milano e collabora, tra gli altri, con Studiosano, Carlo Contin, studio Puppa-Raggi e Carlo Guglielmi. Abbiamo sviluppato un approccio multidisciplinare, consolidando una discreta esperienza anche nei campi dell'interior, della grafica/brand identity e del web design.