Lo Studio viene fondato a Napoli nell' anno 1974 dall' architetto Giuseppe Imperatore con prima sede alla via Calabritto 20. Nell'anno 2000 entra a far parte dell'organico l'architetto Luigi Imperatore e la sede viene spostata per esigenze di spazio al Corso Vittorio Emanuele 182.

Nel corso del quarantennio di attività vengono progettate e cantierizzate numerose realizzazioni sia a carattere commerciale, quali negozi ed hotel, che a carattere residenziale, quali appartamenti privati e ville, curando ogni dettaglio dell'intero processo: dalla progettazione di massima alla virtualizzazione del progetto , dalla progettazione esecutiva alle scelte impiantistiche, dalla scelta dei materiali alla progettazione dell'arredamento e delle finiture. Inoltre lo studio ottiene ampio riscontro anche in campo navale per la progettazione e realizzazione di interni di yacht ed imbarcazioni da diporto, esponendo le proprie realizzazioni anche presso il Salone Nautico di Genova. Nel corso del tempo si è inoltre acquisita esperienza significativa anche come c.t.u. del Tribunale di Napoli e per pratiche catastali e comunali di ogni genere. L'organico attuale dello studio è composto da quattro professionisti stabili e da consulenti esterni legati da rapporti di lavoro decennali.