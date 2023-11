Nasce nel 1986 in provincia di Treviso, Italia. Dopo la laurea in Disegno Industriale all’Università IUAV di Venezia nel 2007, continua la sua formazione professionale collaborando con l’agenzia Claim di Preganziol (TV) per la quale sviluppa progetti di comunicazione, che spaziano dalla corporate image al below the line, per aziende quali Lotto, Replay e Manfrotto. Parallelamente, coltiva la sua passione per il disegno frequentando un corso d’illustrazione presso la scuola Comics di Padova. Dal 2011 lavora presso la De Castelli come responsabile del Dipartimento Ricerca e Sviluppo, occupandosi di comunicazione, progettazione e sviluppo di nuove collezioni. All’interno di De Castelli disegna diversi prodotti, tra cui “Cottage n°1” che riceve diversi riconoscimenti internazionali e viene selezionata nell’ADI Design Index 2012, ottenendo il riconoscimento che la annovera tra gli aspiranti della prossima assegnazione dell’ambito premio Compasso Premio ADI.