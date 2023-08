Esperta in psicologia ambientale ed architettonica, propongo interventi volti a favorire l'espressione emozionale ed a promuovere il benessere psico-fisico e la produttività delle persone all'interno degli spazi progettati ... per ritrovare il piacere di vivere meglio! Uno spazio ben progettato influisce positivamente sulla salute e sulla qualità delle vostre relazioni e vi aiuta a gestire meglio la quotidianità. Con specifici interventi di risanamento cerco l'elisir di lunga vita per gli edifici storici! Creo un involucro chiamato "casa" in cui ci si deve sentire protetti, dove si può essere quello che si è veramente, il luogo per poter esprimere le proprie emozioni, un contenitore per accogliere e far convivere in armonia gli oggetti del passato, del presente e del futuro. Correggo il flusso di energia nei vari ambienti, elimino ostacoli, cerco di aumentare le sensazioni di benessere, per migliorare un po’ questa vita sempre più impersonale e frenetica. Con la distribuzione interna dei locali ed i materiali usati contribuisco con il cliente a formare l’anima di un fabbricato, quello spirito che si avverte camminando, e che rispecchia la personalità di chi la abita, di chi lavora, di chi… la vive! Arch. Tiziana Gerardi