SoldiDesign S.r.l. è una società nata nel 2012 che opera nel settore dei complementi d’arredo.

Ogni prodotto nasce dallo studio e dalla creatività del designer italiano Gianluca Soldi, conosciuto a livello internazionale per l’ideazione e la realizzazione del prodotto Ovetto, già vincitore di numerosi premi e riconoscimenti in Italia come in Europa e presente in molte importanti manifestazioni ed eventi.