L'Architetto Edj Leder si laurea alla facoltà di Architettura presso l'Università IUAV di Venezia. Ha lavorato come collaboratrice in diversi corsi di Progettazione presso l’Università IUAV di Venezia, presso la Facoltà di Architettura di Trieste e presso il Politecnico di Milano.Dal 2005 esercita la professione di Architetto e matura un’esperienza significativa, sia nel campo dei lavori pubblici che in quelli privati, offrendo la propria consulenza con grande professionalità, rivolta ad una committenza tecnica, privata e pubblica. Nel 2009 fonda lo studio 2a+g insieme ad altri professionisti per offrire un servizio completo.