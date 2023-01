Clicca per completare

DeDi Interiors è uno studio di Roma che si occupa di progettazione di interni e visualizzazione 3D. Specializzati nell'interior design, grazie alla comprovata esperienza maturata nel campo dell'immobiliare di lusso, lo studio DeDi opera principalmente in ambito residenziale eseguendo ristrutturazioni o fornendo consulenze. DeDi Interiors ha le competenze necessarie per sviluppare un progetto completo, partendo da un concept fino ad arrivare al progetto definitivo attraverso lo studio accurato del dettaglio e l'attenta selezione di materiali e finiture. Il lavoro dello studio è finalizzato alla soddisfazione del cliente ed alla realizzazione di ambienti dove estetica e funzionalità si combinano e coesistono in perfetto equilibrio.