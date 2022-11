DNA |Kaluderovic & Condini| è un team multietnico specializzato nell’identificazione e nella creazione di nuovi prodotti.

Di esso fanno parte designer, ingegneri, grafici, esperti marketing e tutte le professionalità necessarie per dare vita ad un nuovo prodotto. Per creare nuovi prodotti vengono utilizzati innovativi metodi di analisi e ricerca del mercato, dei contesti socio-culturali e dei trend in generale.

DNA ha una esperienza pluriennale acquisita lavorando con le aziende europee più importanti nei diversi settori come l'industria automobilistica, l'arredamento, gli articoli sportivi, gli elettrodomestici, le attrezzature professionali ed industriali e tanti altri.