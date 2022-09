Massimo Nodari, nato a Breno (BS)

il 19/09/1963, laurea in architettura al Politecnico di Milano nel 1989 (100/100) con una tesi di progettazione sul polo universitario di Brescia (relatore prof. Vittoriano Viganò), iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Brescia al N° 1228 dal 1989, esercita la libera professione unitamente ad attività didattiche dal 1990. Ha collaborato con lo studio del Prof. V. Viganò nel 1989. La costante collaborazione nel tempo con altri colleghi in un’ottica di aperta disponibilità e confronto critico è sempre stata una caratteristica di lavoro dello studio, che si occupa di progettazione per enti pubblici (progettazione e arredo urbano, studi di fattibilità, ristrutturazioni e restauro) e per committenze private (edilizia, nuova o ristrutturata, a carattere residenziale, commerciale, anche con opere di arredamento e design). Costante è altresì la ricerca e l’impegno nella partecipazione a concorsi nazionali o internazionali di architettura, nei quali sono stati sovente conseguiti dei premi e riconoscimenti.

Lo studio professionale è a Esine (BS), in Via Manzoni, 55 telefono 0364 3614861, fax 0364 3614861 e-mail: massimonodari@libero.it ,web:http://digilander.libero.it/massimonodari/

Lo studio, operando la scelta di concentrarsi prevalentemente sugli aspetti strettamente progettuali/compositivi del lavoro, si avvale tuttavia di collaudate collaborazioni esterne per quanto riguarda le operazioni di rilievo topografico, calcolo e progettazione statica, impiantistica, piani di sicurezza e pratiche catastali, garantendo in tal modo alla committenza una completa copertura di tutti gli aspetti organizzativo-realizzativi del progetto.