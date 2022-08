Pietre & Design si occupa della realizzazione di articoli in pietra leccese lavorati a mano, molto apprezzati per originalità e cura dei particolari. Gli oggetti di pietra leccese fanno parte di quell'artigianato salentino che riesce a conquistare e a rimanere "scolpito" nel cuore dell'attento osservatore. Pietre & Design è riuscita da subito a contraddistinguersi per stile e varietà delle proprie opere con un ricco assortimento di oggettistica in pietra leccese (animaletti, orologi, ecc.), complementi d’arredo (portacandele, centrotavola, lampade, vasi, ecc.), sculture in pietra leccese e carparo e bomboniere di vario genere per qualsiasi evento, con confezioni personalizzate.