chi siamo | ADIdesign* E' UNO STUDIO DI ARCHITETTURA D'INTERNI E DESIGN CHE DA OLTRE TRENT'ANNI REALIZZA AMBIENTI CON STILE, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA. Siamo specializzati nella progettazione, nella ristrutturazione e nell'arredamento degli interni di ville, residenze, piccoli e grandi appartamenti, uffici, negozi e studi professionali. Siamo un team formato da figure professionali che lavorano in modo creativo e sinergico per trasformare le idee dei nostri clienti in realtà uniche e personalizzate.

cosa facciamo | PROGETTIAMO SOLUZIONI SU MISURA, CREATIVE E INNOVATIVE di spazi e arredi di design. Sviluppiamo il progetto sulle richieste ed esigenze del cliente, scegliendo finiture e materiali, colori e luci, nel rispetto della funzionalità degli impianti. Realizziamo e coordiniamo tutte le fasi del lavoro: dai primi disegni alla direzione artistica del cantiere per offrire ai nostri clienti un servizio completo fino alla consegna degli arredi.

come lo facciamo | SODDISFIAMO LE ESIGENZE E I GUSTI DEL CLIENTE raggiungendo i loro desideri e obbiettivi. Troviamo soluzioni funzionali, originali e uniche, perchè ogni progetto sia diverso dall'altro, proprio come i nostri clienti. Affidiamo la realizzazione dei nostri progetti a manodopere e fornitori qualificati, supervisionando ogni fase costruttiva, garantendo la qualità del nostro lavoro e sgravando il cliente da ogni impegno e preoccupazione in fase di ristrutturazione.