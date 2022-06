Liana Cavallaro è una designer, si diploma in oreficeria nel 1980 e in lingue nel 1985, frequenta il Dams di Bologna ma lo abbandona per trasferirsi a New York .

Torna in Italia dopo due anni, si diploma in Design al Politecnico Internazionale di Milano, iniziando a lavorare con Ettore Sottsass Jr. dal 1990 al 2000.

Nel 2000 inaugura sempre a Milano “STUDIO DOPO” dove svolge la sua attività professionale cimentandosi nella progettazione di eterogenei prodotti, tutti all’insegna della facilità e praticità dell’utilizzo, nell’assenza di forme gratuite, dal 2010 collabora con l'architetto Federica Barbiero.

Ne fanno parte il reggipetto “PIN UP ”, i gioielli per Arnolfo di Cambio, gli accessori per la tavola Cerutti inox, Alessia primo set impilabile, “Mimì” gancio portaborsetta da tavolo, i bicchieri per Ritzenhoff, complementi per Egizia, lampade per Moti.

Partecipa alla mostra “ Light the light” all’ Arengario di Milano , alla X Biennale donna a Ferrara e a Catania.Suoi gli allestimenti delle mostre “La derrera oportunidad de ser avanguarda” al Cunvent de Catalunja a Barcellona, “Easy Riding" all’Arengario di Milano,“Voilleuse” alla galleria Calvi e Volpi a Milano.

Studio dopo si occupa anche della ristrutturazione avendo attenzione allo spazio interno di abitazioni, uffici, negozi e alla realizzazione di arredi su disegno.