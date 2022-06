L’azienda QR LEGNO S.r.l., fondata a fine anni

’90, è una delle più affidabili aziende produttrici italiane di serramenti in legno, l’innovativo sistema di montaggio senza profilo fermavetro la rende unica nel settore:

L’alta selezione delle materie prime permette di garantire

i serramenti per 10 anni, il legno utilizzato è esclusivamente legno lamellare PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) con verniciature Adler a rispetto della salute, del benessere e dell’ambiente.

Nel 2012 l’azienda ottiene la certificazione KlimaHouse, questo a prova della grande innovazione tecnologica e della gestione dei processi produttivi che contraddistinguono l’azienda.

Qr Legno tiene anche alla sicurezza per questo i serramenti sono dotati di Kit di Sicurezza Base che comprende rostri antieffrazione, chiusura con nottolino, ferramenta posizionata in interasse 13 con nervatura di rinforzo ad aumentarne la resistenza.