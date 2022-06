Light Art è un progetto di Caterina Cira, artigiana salentina che realizza opere per l'illuminazione in filo di lino, erba palustre e materie prime naturali per arredamento interni ed esterni. Nei contesti tipici dell'entroterra salentino, i modelli vengono intrecciati e lasciati asciugare su modelli le cui forme vengono decise nel corso della creazione.