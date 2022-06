Studio Zay

è uno studio specializzato nella progettazione d’interni, nella ristrutturazione e nell'arredamento di ville, residenze, piccoli e grandi appartamenti, uffici, negozi e studi professionali. Progettiamo in modo creativo per trasformare le idee in realtà uniche e personalizzate, accompagnando il cliente dal concept iniziale fino alla realizzazione del progetto.

cosa facciamo|

Progettiamo solo soluzioni Taylor Made creative, ma allo stesso tempo funzionali sia in ambito residenziale che commerciale. Dalla personalizzazione di un edificio in costruzione al restyling di abitazioni private, sviluppiamo ogni singolo progetto sulle richieste ed esigenze del cliente, scegliendo finiture e materiali, colori e luci.

Lo studio accompagna il cliente lungo tutto il processo: dalla scelta dell'immobile al progetto, fino alle ultime finiture d'arredo.

Realizziamo e coordiniamo

tutte le fasi del progetto: dalla progettazione alla direzione artistica del cantiere per offrire ai nostri clienti un servizio completo fino alla consegna chiavi in mano in base al loro brief, budget, aspirazioni, posizione e tipo di progetto.

come lo facciamo|

Al centro del nostro lavoro c'è il desiderio di creare soluzioni di design sostenibili e di alta qualità. L'architettura vive negli spazi che creiamo, risiede nella sensazione dei luoghi che creiamo per i ns clienti. Siamo una struttura giovane e flessibile, dinamica nell'accogliere i cambiamenti tecnologici che si propone di rispondere e di curare in ogni dettaglio trovando soluzioni funzionali, originali e uniche, perchè ogni progetto sia diverso dall'altro, proprio come i nostri clienti. Affidiamo la realizzazione dei nostri progetti a fornitori qualificati, supervisionando ogni fase costruttiva, garantendo la qualità del nostro lavoro e sgravando il cliente da ogni impegno e preoccupazione in fase di ristrutturazione.

I nostri progetti sono cuciti letteralmente sui ns clienti e si basano sulla fiducia tra cliente e architetto e sulla collaborazione continua che guida il progetto.

chi siamo| Lo Studio Zay nasce a Milano nel 2007, fondato da Guia Adelasco e Martina Adelasco, dopo precedenti esperienze lavorative nel mondo dell’interior design e del retail.

Guia Adelasco: laurea triennale nel 2005 in interior design allo IED di Milano e master in Ho.Re.Ca. nel 2015 al Politecnico di Milano

Martina Adelasco: laurea triennale nel 2009 in interior design allo IED di Milano





