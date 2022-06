Lo studio svolge attività di progettazione integrata, architettonica ed esecutiva, direzione lavori e progettazione d'interni, progettazione negozi, showroom, corporate design, in settori nei quali ha già maturato un’esperienza approfondita:nel settore dell'edilizia residenziale privata, con la realizzazione di nuovi edifici di qualsiasi tipologia, quali abitazioni unifamiliari, complessi plurifamiliari, ville a schiera;

nel recupero, con progetti di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro conservativo di immobili esistenti; nel settore dell'edilizia industriale, con la realizzazione di corpi di fabbrica destinati alla produzione, depositi e relativi corpi uffici; nel settore dell'edilizia commerciale/direzionale, con la realizzazione di negozi e laboratori, locali di pubblico spettacolo, sedi di aziende; nel settore dell'edilizia pubblica, con interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione; studi di fattibilità,consulenze di immagine e commerciali, con studio delle tipologie di intervento e dell'immagine necessaria, brochure di vendita, presentazioni multimediali, immagini tridimensionali per presentazioni ai clienti e fotoinserimenti per consegne agli enti preposti; nel settore dell’allestimento, con interventi riguardanti stand fieristici, allestimenti museali, sfilate di moda, set e studi televisivi; nel settore dell’allestimento d’interni, con progetti riguardanti la realizzazione di boutique, showroom e negozi; nel settore del design con strutture, complementi d’arredo e oggetti; nell'ambito della sicurezza nei cantieri, con l'attività di Coordinatore alla progettazione e all'esecuzione dei lavori prevista dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., con incarichi relativi ad edilizia sia privata che pubblica, anche di grandi opere infrastrutturali; nel settore dell'elaborazione di perizie tecnico-estimative, con perizie per committenti privati e pubblici, per i quali si periziano immobili di varia natura ed entità; pratiche catastali; certificazioni energetiche; pratiche Vigili del Fuoco. L'esperienza decennale e le formazioni professionali diversificate permettono di soddisfare un ampio ventaglio di richieste: dal design alla progettazione architettonica, dallo studio di fattibilità allo sviluppo degli esecutivi fino alla direzione lavori. Un approccio antico per risolvere problemi contemporanei: l’Architettura come unico filo rosso che unisce ogni ambito, dalla prima ideazione, attraverso tutto l’intero processo di sviluppo, che si tratti di allestimenti, di edifici o di interior design. Lo studio gestisce ogni fase del progetto avvalendosi, quando necessario, di una rete consolidata di collaboratori esterni proponendo soluzioni personalizzate, nel pieno rispetto delle tempistiche.