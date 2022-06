Dopo la laurea in architettura al Politecnico di Milano, dal 1988 al 1992, lavora presso lo studio dell’architetto Guido Canali a Parma, collaborando a importanti progetti di restauro.

Nel 1996 è socio e progettista responsabile dello studio associato A.R.P. di Oristano, occupandosi principalmente di opere pubbliche di restauro e allestimento museale.

Nel 2008 apre lo studio di Parma, occupandosi di progettazione architettonica e design d'interni in ambito pubblico e privato.

Nel 2009 viene invitato come relatore dalla Soprintendenza B.A.P.S.A.E per le Provincie di Cagliari e Oristano, al convegno organizzato per le giornate europee del patrimonio sul tema “il fondo degli edifici di culto”, con l'intervento dal titolo: ”La Chiesa di San Giuseppe degli Scolopi in Castello: il primo lotto delle opere di restauro.