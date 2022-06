OPEN STUDIO ARCHITETTI / OSA

è un gruppo di progettazione interdisciplinare formatosi nel 2011 che opera nel campo della architettura, dell’urbanistica, del landscape, e dell’interior design, con una specifica sezione dedicata allo space planning per uffici.

Le esperienze professionali dei suoi membri, insieme ad una consolidata rete di collaborazioni costruite negli anni con altre strutture specializzate, caratterizzano OPEN STUDIO come un’equipe in grado di garantire la gestione di tutte le fasi del processo progettuale (ricerca teorica, analisi, progetto, realizzazione).

Per noi ogni realizzazione deve essere il frutto della interazione tra teoria, ricerca, innovazione e sperimentazione. L'obiettivo è quello di attualizzare sempre di più il progetto architettonico attraverso l'apertura al dialogo e allo scambio tra diverse figure professionali.

Il nostro approccio parte dalla consapevolezza che ogni progetto racchiude in sé richieste, domande, vincoli ma soprattutto potenzialità e che l'importante è riuscire ad

ottenere il massimo da ogni situazione trasformando

ogni ostacolo in opportunità per la creazione di qualcosa di unico.

Siamo convinti che attraverso soluzioni semplici e minimali si possa arrivare a soddisfare le richieste della clientela e a stabilire con essa un rapporto duraturo.