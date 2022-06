TORPEGO architetti è uno studio impegnato nella progettazione architettonica. Nella maggior parte dei casi TORPEGO architetti si occupa del progetto nella sua interezza, dal progetto preliminare alla direzione lavori. Questo consente di occuparsi di tutti gli aspetti del progetto garantendone la qualità funzionale e architettonica finale. Gli incarichi comprendono grandi e medie opere pubbliche, normalmente acquisite attraverso gare, piani di zona, edifici privati grandi e piccoli per uffici e residenza, sistemazioni di spazi urbani, lavori di allestimento e di corporate-identity per aziende. TORPEGO architetti ha partecipato, in alcuni casi vinto, a concorsi di Architettura internazionali, nazionali e regionali. TORPEGO architetti è uno studio multigenerazionale costituito nel 1989 dal Prof. Giovanni Torretta e Claudio Perino. La natura dello studio consente di utilizzare al meglio le capacità individuali, di associare efficacia e innovazione filtrando gli aggiornamenti culturali con il vaglio dell’esperienza.