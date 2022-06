fondato nel 2001 a Reggio Emilia da Christian Gasparini, NAT OFFICE si rivolge al campo della progettazione urbana e archittettonica, dal design al landscape, vedendola inserita in una dialettica di rapporto fra uomo e natura che non può più essere disattesa.

l’Architettura diventa un medium fra Natura e Tecnologia, capace di costruire un senso della presenza antropica nella natura.

il progetto è pensato come strumento complesso e dinamico, che permette la connessione fisico-percettiva e materica fra luoghi e persone.

il luogo non è un’entità astratta e altra, ma la sostanza e la possibilità della vita in comune. Le sue caratteristiche geografiche, storiche, materiche e bioclimatiche sono le tracce da leggere, per potersi inserire in una realtà oppure riprogettarla, sempre tenendo presente la necessità di intervenire, dove è possibile, con elementi minimali, che possano avere un grande significato, garantendo così l’uso dello spazio come elemento vitale.

christian gasparini si laurea in architettura presso il Politecnico di Milano, dove svolge attività didattica e di ricerca come cultore di progettazione architettonica dal 1998 e come professore a contratto dal 2007, dedicando la sua attività alla progettazione architettonica e urbana di porti, stazioni ferroviarie, centri culturali mediateche-biblioteche, residenze universitarie e temporanee in italia e in europa.

esperto in progettazione bioclimatica con menzione di merito nel 1999 (università degli studi di bologna), ha lavorato in cile nell’anno 2000, partecipando, previa selezione, al workshop Internazionale "valparaiso del cile: idee e progetti per il centro storico", in relazione alla nomina da parte dell'unesco di valparaiso a patrimonio dell'umanità. Il progetto - il margine come connessione - è stato esposto con successo a valparaiso e successivamente in una mostra itinerante che ha toccato molte facoltà di architettura italiane (ferrara, roma, napoli, genova, milano).

progetti e realizzazioni di architetture pubbliche e private si intersecano con una attività di ricerca sulle strutture modulari, smontabili e assemblabili in più configurazioni e spaziano in più settori: museale, didattico, commerciale, residenziale, religioso, paesaggistico.

lo studio si distingue per l’ampio riscontro in ambito concorsuale e per le architetture pubbliche realizzate e pubblicate in cataloghi collettivi, riviste e siti web specializzati ed esposte in mostre di architettura in Italia e all’estero.