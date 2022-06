Studio 52 è una realtà più che trentennale, che

racchiude varie funzioni nell’ambito dell’architettura, sia su scala urbana, che di dettaglio, con un particolare interesse rivolto agli ambienti interni, sia pubblici che privati.

Progetti originali di design, nei quali si esprime la massima esperienza sui materiali, sulle soluzioni bioclimatiche, sull’impatto ambientale, sui consumi, senza tralasciare il grande mondo della illuminazione, fondamentale per le sue implicazioni ergonomiche ma anche psicologiche ed emozionali.

Non è poi secondario il fatto che lo Studio si è sempre confrontato con una Committenza attenta ed esigente alle problematiche dei costi, così come al rispetto della puntualità nella pianificazione degli interventi.

La costante ricerca da parte dello Studio di nuove tecnologie, materiali e sistemi, costituisce un valore aggiunto nella qualità del progetto, integrandolo poi in una Direzione Lavori con partners e professionisti tra i migliori del settore.

Pietro Manuzzi

Pietro Manuzzi nasce a Cesena il 14 Ottobre 1950.

Nel 1976 si diploma alla Scuola Politecnica di Design di Milano in Progettazione Industriale sotto la guida di Alberto Rosselli, allievo di Giò Ponti, e dell’indimenticato Bruno Munari.

Subito apre uno Studio di Progettazione d’Interni che si occupa con continuità unicamente di problematiche relative all’arredo di ambienti sia pubblici che privati.

Risiede e lavora a Cesena dove, all’interno del Centro storico, si trova il suo Studio di Progettazione d’Interni,in stretta collaborazione con l’Architetto Giovanni Senni.

Fra le problematiche che ha spesso affrontato non mancano gli allestimenti fieristici oltre all’ arredo e all’immagine coordinata di numerose ed importanti sedi ad uffici.

Giovanni senni

Giovanni Senni nasce a Neunkirchen ( Germania ) il 6 Novembre 1969.

Nel 2002 inizia la sua attività di Arredatore di Interni.

Nell’anno Accademico 2003/04 si laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Firenze, con indirizzo in Progettazione Architettonica e con tesi in Progettazione.

Nel 2005 si iscrive all’Ordine degli Architetti della provincia di Forlì – Cesena.

Tuttora risiede e opera a Cesena, dove all’interno del Centro storico si trova il suo Studio di Architettura e Interior Design, in stretta collaborazione con Pietro Manuzzi.

Collabora e si relaziona in maniera continuativa con Studi di progettazione Italiani ed esteri, affrontando temi di progettazione architettonica, riqualificazione urbana ed Interior design.