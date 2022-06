Nell’anno 2000, gli Architetti:

Lucini Stefano classe 1965, Laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 1991,

Fratti Alice in Lucini classe 1965, Laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 1991,

fondano in Blevio, sul Lago di Como, “Archiluc – Studio di Architettura Lucini Associati” avvalendosi della preziosa precedente esperienza acquisita presso lo Studio di Architettura condotto dal padre, Lucini Guglielmo Carlo classe 1927, Laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 1959, ponendo particolare attenzione alla progettazione domotica, al risparmio energetico per gli edifici ed all’architettura degli interni. Grazie al patrimonio di esperienze professionali e umane dello Studio Lucini Senior, gli architetti Lucini hanno quindi operato in tutti gli ambiti progettuali potendo avvalersi di Committenze importanti che hanno creato, modificato e plasmato in maniera profonda la realtà locale; si pensi alla famiglia Droulers che ha elevato il “Grand Hotel Villa d’Este” ai vertici mondiali, all’Emerito Prevosto del Duomo di Como Monsignor Mario Frigerio, al Cavalier Catelli che con “Artsana” ha creato un impero economico unico.

Stefano Lucini, born in 1965, Doctor’s Degree in Architectonics Design in 1991 in Milano at Politecnico, the University Institute of Architecture.

Alice Fratti Lucini, born in 1965, Doctor’s Degree in Architectonics Design in 1991 in Milan at Politecnico, the University Institute of Architecture.

The Architects started their activity by Guglielmo Carlo Lucini – Architecture Office – born in 1927, Doctor’s Degree in Architectonics in 1959 at Politecnico -, both in charge of design, refurbishment and interior decoration of Hotel and Resort Business Buildings. In 2000, the two Architects started “Archiluc – Architecture Studio, Firm of Architects Lucini" in Blevio, on Lake Como. Thanks to the professional and human skills, the Lucini Architects have been able to operate in many kind of environment planning with very high-level clients, who have created, modified and deeply shaped the local area. Clients like Droulers Family, who created the wordlwide known “Gran Hotel Villa D’Este”; Monsignor Mario Frigerio, Emeritus Parrish Priest of Como Cathedral; Mr. Pietro Catelli, founder of “Artsana”, who created an economic empire.