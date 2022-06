Bartolomeo Fiorillo con Laurea in Architettura, Presso la S.U.N.; Seconda Università degli Studi di Napoli, con Relatore Prof. Arch. Efisio Pitzalis, con tesi in Progettazione Architettonica, inizia la sua formazione post laure in studi nazionali, ed in particolare in uno studio associato in Toscana, dove li affronta progetti che spaziano dalla residenza alle opere infrastrutturali, dall'arredo giardino al parco pubblico, dalla scuola al centro polifunzionale, dall'arredo al design, dall'hotel al complesso sportivo, dal restauro al consolidamento di edifici di interesse storico/artistico, oltre che a partecipare a concorsi internazionali e nazionali. Tutte queste esperienze gli permettono di acquisire le competenze e le conoscenze necessare che associate ad una crescita professionale gli consentono di intervenire in ogni contesto architettonico.

Questa crescita professionale lo porta nel 2005 a mettersi in proprio e decide di aprire uno studio e fondare la BF ArchitecturA, non il solito studio professionale, ma un contenitore di competenze che si avvale di figure professionali diverse e che si occupa di:

Progettazione architettonica e urbana, restauro, design, interior design, light design, grafica, direzione lavori.

Bartolomeo Fiorillo + BF ArchitecturA, Lavora all’interno delle arti del progetto, operando alle diverse scale di intervento attraverso la collaborazione di contributi specialistici e multidisciplinari. Gli interessi e le attività si muovono dal paesaggio alla città, dall’edificio all’industrializzazione di complementi e componenti per l’architettura, fino alla divulgazione e la trasmissione del dibattito disciplinare contemporaneo. La complementarità e il passaggio dal piccolo al grande, dalla costruzione al contesto urbano, dalla critica al cantiere, dal design all'arredo, consentendo una operatività integrata capace di intervenire nelle diverse forme compositive del progetto. Ciò consente di contaminare gli interventi architettonici, che costituiscono il principale terreno di applicazione delle attività, con apporti specifici di discipline affini. Per questo ogni progetto è l’occasione per una continua verifica delle ipotesi d’architettura.

L’attività progettuale comprende anche la partecipazione a concorsi nazionali e internazionali.