"La casa non è il tetto, non sono i muri, non è il suolo; ma è il vuoto tra questi perchè è nel vuoto che io abito" (Lao-Tze).

Lo studio si occupa di progettazione architettonica: residenziale, commerciale e per uffici. Come un abito sartoriale perfettamente calzante, anche lo spazio della casa o del lavoro deve adattarsi allo stile di vita e favorire il benessere di chi lo abita e lo percorre. Per questo motivo l'iter progettuale prende le mosse da un'accurata analisi delle indicazioni del cliente per approdare a soluzioni progettuali su misura. Grande attenzione è dedicata agli aspetti distributivi: volumetrie, percorsi e arredi devono infatti valorizzare lo spazio a disposizione in un'ottica di funzionalità e concretezza. Basati su un minimalismo accurato e attento al dettaglio, i progetti realizzati fino ad ora rivelano un pensiero estetico che non è mai fine a se stesso ma che riesce sempre a costituire un'efficace risposta a esigenze specifiche.

Architecture Studio which develops projects primarily on LIVING SPACE (The House) in all its forms, from renovation of urban minimum spaces to extra-urban new villas. Specialized in the study of space experienced by man, it is also involved in the planning of workspaces, offices and retail space.

IMPORTANTE: Lo studio si occupa di interventi edilizi/architettonici che hanno un costo medio di opere edili (escluso arredi) di 1000€/mq.