La storia della nostra fornace nasce nel 1975, quando mio padre cominciò a lavorare per una fabbrica industriale di mattoni. La passione per il cotto lo ha portato a specializzarsi nella produzione di materiali interamente fatti a mano seguendo le modalità che già erano in uso presso gli antichi Romani. Al momento io e il mio compagno abbiamo preso in mano le redini della ditta e siamo noi stessi a produrre e a seguire il materiale in ciascuna fase. Oltre al cotto classico (pavimenti, rivestimenti, canali e tegole per i tetti, etc...) stiamo producendo anche una nuova linea di prodotti destinati ai rivestimenti di bagni e cucine: si tratta del cotto smaltato. Mantenendo inalterata la filosofia che seguiamo nel realizzare i materiali la smaltatura, permette al cotto di assumere varie colorazioni.