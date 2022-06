SpazioNova è uno studio creativo formato da un team di professionisti che hanno deciso di riunirsi sotto un’unico nome, in modo da fornire al committente la migliore professionalità possibile in ogni singolo campo: dall'architettura alla grafica, dal product design all' interior design. Ogni professionista all’interno di SpazioNova, svolge un ruolo ben preciso, mettendo a disposizione del gruppo le sue competenze focalizzate verso un obbiettivo comune.