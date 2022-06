NICOLETTI Architects nasce nel 1973 come Falegnameria Nicoletti, quando la nostra ditta produceva arredamento per la casa, l'ufficio e per negozi. Gia' allora collaborava con nomi importanti dell'architettura romana anche grazie all' esperienza acquisita con lo studio di maestri artigiani. La perfetta conoscenza delle tecniche realizzative acquisite in 40 anni di attivita', diviene firma e filo conduttore di tanti nostri progetti.

Siamo in grado di effettuare mediante termografia, ricerca di infiltrazioni, perdite, ristagni, ponti termici, diagnosi energetiche etc

Siamo certificati operatori termografici di livello 2 con il RINA