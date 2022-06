Lo studio Negri & Fauro opera con attività di progettazione e direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza.

Nel corso degli anni lo studio ha raggiunto un know-how e un'esperienza multidisciplinare di notevole riguardo, che permettono di lavorare con grande professionalità e serietà in Italia e all'estero. Con l'apporto di specifiche professionalità viene offerto al Committente un servizio che comprende la progettazione e direzione lavori di strutture e impianti tecnologici. La progettazione viene affrontata fin nel minimo dettaglio, con lo scopo di ottimizzare il risultato finale, ridurre i tempi del cantiere e garantire il controllo dei costi. Lo studio si occupa della parte contabile, sia a livello di preventivazione che di contabilizzazione. Negli ultimi anni lo studio Negri & Fauro ha affrontato lo progettazione di edifici con struttura in legno in classe A, dotati di impianti tecnologici che usano fonti di energie rinnovabili e sviluppato progetti ad alta efficienza energetica. Il nostro comune denominatore è creatività e concretezza, competenza e affidabilità. Ascolto dei bisogni e condivisione del progetto con il Committente al fine di realizzare un opera che rispecchi le volontà e le esigenze del Cliente, in coerenza con il pensiero e la filosofia del progettista.