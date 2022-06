Restyling è un termine di origine inglese utilizzato in diversi ambiti con il significato di una rivisitazione di un oggetto esistente; ossia si parla di restyling quando si vuole "dare un nuovo stile a qualcosa", in generale si utilizza come sinonimo di "miglioramento".

Nel caso di un oggetto di arredamento, come una sedia, un divano, un mobile da cucina, la riprogettazione comporta la modifica della linea del manufatto per dargli un aspetto più moderno e/o più funzionale. Proprio in questo il restyling differisce dal restauro che, invece, è finalizzato a ridare all'oggetto esattamente le caratteristiche con cui era stato costruito originariamente e si avvicina maggiormente al design, nel quale la progettazione di un oggetto si propone di sintetizzare funzionalità ed estetica.

Infatti gli interventi di restyling hanno lo scopo di migliorare non solo le caratteristiche estetiche (ritocco dell'immagine), ma anche quelle tecnico-funzionali dell'oggetto (consolidamento strutturale o adattamento a nuova funzione).

La ditta individuale Restyling Mobili di Raddi Federica è stata costituita a giugno 2014, ma avendo la titolare portato avanti, tra il 2008 e il 2013, come hobby e poi come lavoro occasionale, lavori di tappezzeria, cucito, restauro, falegnameria e decorazione, le è stato possibile riscontrare fin da subito una sempre crescente sensibilizzazione nei confronti di tematiche legate alla sostenibilità e riciclo artistico, nonchè un maggior interesse nei riguardi dela sua attività di restyling da parte dei fruitori del servizio.

L'idea di business è stata quella di creare un portafoglio di servizi integrati che consenta di dare nuova vita a vecchi mobili e oggetti di arredo creando pezzi di design praticamente unici, ossia solo parzialmente riproducibili nelle fattezze.

Il fine ultimo delle diverse linee di servizio è stravolgere, cambiare, o semplicemente rinnovare gli ambienti domestici, di lavoro e pubblici dei clienti, per renderli più belli e funzionali, caratterizzandoli con arredi in linea con la personalità di chi li vive!

Il punto è non solo proporre una consulenza low cost, ma proporre al cliente un bel progetto che possa esser realizzato in tempi contenuti.