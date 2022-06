DiDeA è uno studio associato (Emanuela Di Gaetano, Giuseppe De Lisi, Nicola Giuseppe Andò, Alfonso Riccio) con base a Palermo, che si occupa con un’ampia capacità di declinazione, di progettazione e servizi all’architettura, dalla pianificazione territoriale, al restauro ed intervento sull’esistente, all’interior e graphic design. Da un’attenta analisi del contesto urbano e storico in cui si inserisce ogni intervento, l’approccio progettuale dello studio parte dal concept per arrivare al progetto finale attraverso la definizione dell’esecutivo, la scelta progettuale di imprese e maestranze, la direzione lavori in un confronto costante con le esigenze e i desideri del cliente.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.studiodidea.it