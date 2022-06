AR.IN. Studio

Lo Studio si propone come unico interlocutore per il processo progettuale, potendo integrare competenze in ambito architettonico, strutturale ed impiantistico. La decennale esperienza nell'ambito della progettazione di edifici pubblici ha permesso di sviluppare procedure previste dal Manuale di Qualità, per ottimizzare il processo che porta dall'analisi del luogo e delle esigenze dell'utenza sino al controllo effettuato in fase di Direzione Lavori. La particolare interazione fra le attività di studio, di cantiere e di interazione con il mondo universitario, consente una visione chiara, aggiornata ed efficace dei trend delle costruzioni. Per questo parole come sostenibilità, risparmio energetico, analisi del ciclo di vita non sono semplici concetti teorici, ma pratiche di cui possediamo esperienza in diversi progetti.