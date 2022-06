Un’azienda leader con una storia importante, che oggi

ha sviluppato tecnologie e prodotti per la nuova economia sostenibile, all’insegna del risparmio energetico e della gestione intelligente. Fondata nel 1957, Disano Illuminazione è cresciuta costantemente sotto il profilo produttivo, tecnologico e commerciale, fino a diventare l’azienda italiana leader di mercato e tra le prime in Europa. La sede italiana, con il suo ampio e moderno showroom, è collocata nel perimetro industriale milanese a Rozzano, vicino alla modernissima base produttiva e logistica completamente automatizzata, a Dorno (PV). Un’azienda quindi che offre un prodotto completamente Made in Italy. Del gruppo Disano fanno parte anche Iluminacion Disano, con sede a Tarragona in Spagna e Disano France con sede in Alta Savoia. Inoltre, agenzie locali, come Disano Russia, Disano Middle East, Disano India, Disano Ireland, Disano Portugal, Disano Polska e partner commerciali distribuiscono i prodotti in tutti i paesi europei, in diversi paesi dell’Africa, dell’Asia e in Australia. Cresciuta sull’onda del grande successo, ottenuto da un’ampia gamma di prodotti industriali, oggi la Disano è in grado di soddisfare al meglio le richieste di architetti, urbanisti, progettisti d’interni sempre più attenti alla qualità dell’illuminazione nel progetto, supportandoli nella fase progettuale e offrendo un’amplissima proposta di prodotti a LED, con i più avanzati standard in tema di risparmio energetico e tecnologie smart.