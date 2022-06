La sua attenzione è principalmente volta alla valorizzazione culturale, ambientale e turistica dei centri storici minori e dei sistemi ambientali ottenendo numerosi riconoscimenti tra cui il Premio per il miglior progetto-azione di marketing territoriale al concorso “Promuovere, Valorizzare e riqualificare la città e il territorio” della Expo Italia Real Estate di Milano, assegnato per la redazione della Carta del Patrimonio della Provincia di Prato, e l’inserimento del progetto per l’allestimento esterno dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni (AL) tra le esperienze del progetto internazionale Rehabimed (Rehabilitación de la Arquitectura Tradicional Mediterránea).

Esperto in strategie di valorizzazione delle risorse locali e del territorio, per questo consulente dell’Ente Parco delle Capanne di Marcarolo (AL), curatore della rubrica “Uno sguardo sul territorio” del mensile Notiziario Tiburtino, consulente della Provincia di Prato per la redazione della “Carta del Patrimonio”, segnalato alla Biennale dei giovani architetti italiani del 2008, selezionato per la mostra “27/37 Giovani Architetti Romani” inaugurata a Siviglia nel maggio 2009, componente della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Lanuvio (RM), delegato dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia per la zona decentrata n. 5, membro della Commissione provinciale espropri per il Comune di Roma, vincitore di concorsi a livello nazionale e redattore di progetti meritevoli di riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.