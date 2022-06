Siamo un’impresa artigiana con sede a Conegliano che opera nel settore della produzione di manufatti in cemento e graniglia di marmo. Abbiamo collaborato, nel corso degli anni, con le maggiori imprese edili d'Italia. Eseguiamo manufatti in calcestruzzo armato e in cemento e graniglia, decorati, martellinati o levigati e lucidati, realizzati su disegno, progetto del cliente o su propri modelli come davanzali, soglie, parapetti, fioriere. La produzione comprende il rifacimento di manufatti antichi, come balaustre di balconi, colonnine, davanzali e fregi; si eseguono, inoltre, scale di vario genere in cemento armato a vista o in graniglia di marmo, con colori a scelta del cliente.