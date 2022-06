Nel panorama professionale torinese lo Studio dell' Arch. Fabio Fantolino rappresenta una realtà consolidata e un punto di riferimento riconosciuto per tutto ciò che riguarda il design e la progettazione architettonica.

Localizzato nel cuore del capoluogo piemontese, in una vena pulsante e privilegiata del suo centro storico, la location riflette gli elementi che identificano il modus operandi e la sensibilità creativa e stilistica di chi vi opera: spazi ampi, squisitamente sofisticati, raffinatamente essenziali, studiati per accogliere una clientela altrettanto ambiziosa in tema di esclusivismo e ricercatezza. Un approccio dinamico, attento, ricettivo agli stimoli provenienti dalle realtà più all'avanguardia e soprattutto propositivo nell'avanzare idee e soluzioni che rispondano alle esigenze del committente in forma puntuale e soddisfacente. Gli obbiettivi maturati in 10 anni di intensa attività riguardano lo sviluppo globale dei progetti, affrontati in ottica di studio accurato del target e ricerca di soluzioni aduguate ai gusti ed alle aspettative. L'attenzione si concentra sull' organico, alla costante ricerca di equilibrio fra i volumi, i materiali e i contributi dell'illuminazione, passando per la valorizzazione del dettaglio e i segni che esprimono l'individualità.

La personalità si proietta sugli spazi, sulle forme, sulle strutture in un dialogo costante tra il reale e l'ideale. L'obbiettivo è quello di creare Atmosfere che travalichino i tecnicismi, scenografie di una quotidianità che trasformano l'abitare in esperienza emozionale.

Nella Torino che cresce, che percorre le nuove tendenze, che abbraccia le più elettrizzanti e fruttuose opportunità, lo Studio dell'Arch. Fabio Fantolino è l'esempio di come si possano integrare l' inclinazione estetica ai concetti di esperienza ed innovazione.

Promotori di funzionalità. Promotori di glamour.