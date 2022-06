3 punti per i 3 punti vitruviani su cui si basa l’architettura, per i 3 punti che individuano un piano, per i 3 punti di sospensione ma soprattutto per i 3 punti di vista che incarnano l’anima del nostro studio.

Lo studio nasce nel 2011 ed individua l’oggetto della propria attività nella progettazione architettonica in tutte le sue molteplici sfaccettature. La nostra esperienza lavorativa si sviluppa singolarmente dalle precedenti attività in diversi ambiti dell’architettura durante le quali abbiamo avuto modo di acquisire competenze in grado di offrire un servizio di consulenza integrale. Il lavoro in sinergia con collaboratori esterni appartenenti a diverse discipline integra ulteriormente il servizio offerto.