Studio A+2i nasce nel 2010 dalla volontà di tre amici di condividere le proprie esperienze e col desiderio di viverne delle nuove nella comune passione per l'architettura e l'ingegneria che da sempre li anima. Uniti nel piacere per il lavoro di gruppo e per la condivisione del sapere, si impegnano ad oltrepassare le individualità a favore del dialogo e del confronto, sfruttando in modo completo il potenziale creativo generato dalle differenti sensibilità.

Lo studio non solo affronta la progettualità con un approccio razionale e moderno, ma dimostra anche una speciale sensibilità nell'utilizzo di tecniche e materiali d'avanguardia in strutture storiche e di pregio, armonizzando modernità e classicità in un organismo che conservando il sapore della preesistenza sia dotato di tutti i confort e moderne tecnologie.

Il team integra tutte le competenze necessarie allo sviluppo di un progetto di urbanistica, di architettura, di architettura d'interni e di direzione lavori.

Si compone di un architetto e due ingegneri e si avvale della collaborazione costante di numerosi professionisti esterni con i quali ha consolidato un rapporto di collaborazione, fiducia e capacità di lavoro in team.

Il Team:

GIUSEPPE MASCARA architetto nato a Caltagirone (Catania) il 12 febbraio 1971. Si laurea a Palermo nel 1997.

MARCO CARUSO ingegnere nato a Catania il 24 luglio 1965. Si laurea a Catania nel 1996.

FLAVIO PALAZZO ingegnere nato a Caltagirone (CT) il 16 Giugno 1977. Si laurea a Milano nel 2005.