La Piceno Home Staging si pone come obiettivo la valorizzazione degli immobili, siano essi da vendere o da affittare, permettendo ai proprietari di trarne il maggior beneficio economico possibile. E’ un servizio low cost a carattere prettamente territoriale e si rivolge, come dice il nome stesso, alla realtà della regione Marche. Il target di riferimento è composto da privati, agenzie immobiliari, imprese di costruzioni e strutture ricettive (bed & breakfast, residence, alberghi). Inoltre abbiamo implementato un servizio di Home Staging virtuale per soddisfare anche le esigenze di utenti che vogliano usufruire del servizio fuori regione.