Lo studio di architettura a Roma, si occupa di progetti di Architettura e Design per tipologie diverse di costruzioni, appartamenti, unità abitative, complessi residenziali, case di lusso, negozi, alberghi, musei, auditorium, parchi urbani, pianificazione urbana, progettazione urbana, patrimonio e conservazione. E 'specializzato nella preparazione di istanze tecniche e amministrative come CIL, CILA, DIA, SCIA, PC, Certificazioni Energetiche APE - AQE, Direzione Lavori, Capitolati tecnici, Computi metrici, Stime, Perizie, Detrazioni Fiscali e svolge anche attività di consulenza tecnica on line.