TWENTYFIRST è un giovane brand - l'ultimo nato in casa Elbi - che, tra vasi e complementi, passando per poltroncine e tavolini, rappresenta una delle realtà più frizzanti e innovative del design italiano. La sua collezione di oggetti e complementi d'arredo rappresenta un diario di viaggio dove tecnici e designers sono come marinai che si avventurano in mari aperti verso l’ignoto. 21ST DESIGN LAB collabora con molti designer esterni, il suo scopo è quello di esplorare, sviluppare creatività, coniugare emozione creativa e progettazione razionale, desiderio e soddisfazione, estetica e funzionalità; in sintesi: creare oggetti di design.