Ho imparato l'architettura da un bravo

maestro, il prof. arch. Valeriano Pastor, con cui mi sono laureato nel 1981.

Fortunatamente inizio subito l'attività professionale assieme ad alcuni amici. Il primo lavoro è stato una casa per anziani in un comune di montagna.

Ho seguito numerose esperienze in ambito residenziale, in particolare per cooperative edilizie, costruendo luoghi semplici e funzionali nel rispetto delle esigenze delle persone.

Mi appassiona il restauro e il recupero degli edifici. Mi occupo volentieri di arredo urbano, mi interesso di realizzazioni nei servizi socio-sanitari e scolastici. Nel design di interni elaboro i particolari fino all’ultimo dettaglio costruttivo sperimentando materiali e nuove soluzioni spaziali.

Partecipo a concorsi di progettazione nazionali e internazionali. I pochi vinti li ho potuti costruire e chi usa quegli spazi è contento.

Sono stato Consulente e Membro di Commissioni urbanistiche ed Edilizie, attività cui sono coinvolto tuttora.

Ho partecipato come relatore a convegni tecnici.

Alcuni miei lavori sono stati pubblicati su riviste nazionali di settore.

Nel 2005 il premio Capocchin segnala la realizzazione “corte Edimar” a Padova tra le migliori 15 opere della Provincia.

Nel 2008 con la riqualificazione del Centro Storico di Recoaro Terme ricevo una particolare segnalazione al premio Piccinato della Regione Veneto.

Sono curioso e non finirei mai di migliorare un lavoro ricercandone l'ultima verità. Ho quindi buona conoscenza delle tecniche di costruzione, in particolare in legno e acciaio e un approccio meticoloso nella Direzione e Contabilità dei Lavori affinato in 30 anni di esperienza.

Ogni progetto è una nuova occasione su cui investire il massimo della ricerca per introdurre scelte tecnologiche performanti, procedure innovative di progettazione e gestione dell'intero processo costruttivo come il BIM e il project management e soluzioni costruttive eco-sostenibili.