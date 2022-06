Lo studio è gestito dagli architetti Giuseppe ed Anna Mandia, rispettivamente padre e figlia. Lo studio è impegnato da una generazione nella continua ricerca della perfezione delle nuove forme architettoniche capaci di inserirsi in modo consono nei diversi contesti urbani e ambientali in cui si collocano. La passione e la dedizione per questa professione hanno sempre portato lo studio a saper interpretare e a valutare le nuove esigenze della società contemporanea e in taluni casi di anticiparle.

La committenza è prevalentemente pubblica ed infatti l’espressione architettonica degli architetti consiste prevalentemente nella progettazione di opere pubbliche.

Di particolare interesse è inoltre la pluriennale esperienza nel campo del restauro e progettazione di edifici di culto.