Coppari Project & Consulting è una

società che svolge servizi di ingegneria, di architettura, energetici, catastali, topografici, di coordinamento della sicurezza ai sensi del D.L. 81/08 e successivi, consulenze per denuncie di successioni e divisioni ereditarie, di direzione dei lavori edili sia pubblici che privati, di contabilità dei lavori edili sia pubblici che privati, di consulenze tecniche di parte, di consulenze per atti notarili di qualsiasi genere sia di compravendite o di divisione.

E' nostro fermo intento comprendere le esigenze dei clienti, analizzare la situazione che ci si pone davanti, trovare le soluzioni percorribili, e realizzare il lavoro che ci viene commissionato nel rispetto dell'obiettivo che si intende perseguire, delle normative, e dei tempi prefissati. Tutto nel migliore rapporto qualità-prezzo.

La nostra organizzazione è tale che ci consente di fare costantemente nascere e maturare nuove idee, oltre ad affrontare iniziative anche complesse sempre in un ambiente di continuo confronto tra le diverse professionalità.

Si eseguono RILIEVI TOPOGRAFICI sia mediante macchinari e tecnologia GPS, sia con strumentazione ottica. La variazione di macchinari e tecnologia dipenderanno dalle necessità del lavoro e ogni rilevazione sarà eseguita mediante strumentistica affidabile, precisa e all'avanguardia.

Si realizzano CALCOLI STRUTTURALI sia di strutture esistenti, svolgendo anche prove strutturali, che di nuove strutture intelaiate in cemento armato, in ferro o in legno ed in muratura portante.

Si eseguono CALCOLI ENERGETICI e si rilasciano ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICI “APE” obbligatori per atti notarili e contratti d’affitti.

La società Coppari Project & Consulting si contraddistingue per la competenza, la professionalità e la velocità di esecuzione. Si impone, inoltre, un protocollo di qualità dei servizi svolti che tende a raggiungere standard ottimali.