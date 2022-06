Lo Studio Tecnico Protasi (con l’attuale assetto) nasce nell’ autunno 2010. Titolare è il dott. Luca Protasi, geometra libero professionista. Di esso fanno parte (o hanno fatto parte nel recente passato) giovani tirocinanti quali Federico Bisti e Giada Meloni, precedentemente Pasquale Verdoliva.

Le attività dello Studio sono descritte nel presente Sito. Percorso storico: lo Studio oggi è il risultato di un lungo e proficuo percorso iniziato nel 1999. Tutto il bagaglio culturale ma anche di attrezzature ecc... il così detto “know how” affonda le sue radici nel: tirocinio di Luca Protasi presso lo studio dell’Arch. Trabucco (1999 – 2001), periodo nel quale egli ha acquisito, metodo, professionalità amore per la progettazione, competenze di base necessarie alla creazione delle fondamenta di una professione;lo Studio di Servizi Tecnici (2002-2003) (sede nell'attuale Studio), esperienza fondamentale, arricchita da incarichi significativi che insieme al confronto con decine di studi tecnici (e dei loro rispettivi operatori) hanno lasciato segni indelebili nella crescita personale e professionale di Protasi oltre che dello Studio;le prime esperienze da Geometra libero professionista (2003-2005), coraggio ed umiltà hanno contraddistinto questo periodo: conscio della sua poca esperienza, Protasi ha studiato tantissimo su ogni singola pratica oltre ad avvalersi di preziosissime consulenze avute dai numerosi autuorevoli Tecnici, con i quali aveva allora (e con alcuni ancora adesso) il piacere di collaborare; la svolta con la nascita di Studio Tecnico Ass. Gamma Logos (2006-2010): Luca crede molto nel lavoro di squadra, e soprattutto nel cercare di creare un gruppo giovane, dinamico ed eterogeneo di professionisti per affrontare le sfide professionali che lo attendono, idea e fonda Gamma Logos (associato a Marzia Lazzerini) che con numerosi collaboratori, consulenti e studi affiancati per 5 anni affronta opere pubbliche, concorsi ed in generale significativi incarichi nei campi della progettazione, della topografia e del catasto, della rilevazione, la sicurezza, l'estimo, la grafica ecc... l'attuale STUDIO PROTASI: nel 2010 si rompe l'equilibrio che, unito alla devastante crisi economica, porta allo scioglimento di Gamma Logos. Luca Protasi riparte con slancio ed entusiasmo e crea il nuovo Studio, ma soprattutto non perde di mira quella che era la "mission" dello studio associato ovvero offrire al cliente consulenze a 360° nell'ambito tecnico edilizio, farlo con professionalità e con alta specializzazione nei vari settori. Questo è lo S.T. PROTASI oggi, questo è quello che vorrà continuare ad essere con sempre continue idee e sfide per restare al passo con i tempi.