Sono una progettista e una creativa.

Sia nella vita che nel lavoro ricerco costantemente l'evoluzione, la trasformazione e il rinnovamento. Ritengo che il dialogo, il confronto e l'integrazione tra persone e culture differenti siano tra gli ingredienti essenziali per un'eccellente ratatouille creativo e una vita piena. Credo che progettare sia il senso della vita dell'uomo e, per me, una professione straordinaria e una vocazione, giacchè sin da bambina ho sempre cercato con impegno e curiosità di visualizzare, disegnare e realizzare le mie idee.

Le sfide più grandi della mia professione? L'ascolto vero, la comunicazione consapevole, l'impegno onesto nella professione come in ogni azione che compiamo.